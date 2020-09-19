400 человек за сутки инфицировались коронавирусом в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает очень активно распространяться среди местных жителей.

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 400 человек. Болезнь подхватили 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет. Среди больных — 13 девушек от двух месяцев до 16 лет и 23 мальчика от одного месяца до 17 лет. Также заболели и 12 медиков. Об этом 19 сентября сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 82 человека. В Оболонском и в Дарницком районе зафиксировали 57 и 50 случаев.

Госпитализировали 65 пациентов, а остальные находятся на самоизоляции. За сутки болезнь унесла жизни восьми человек, а с начала эпидемии скончались 312 человек. В тоже время преодолели болезнь уже 5 тыс. 828 киевлян, а за минувшие сутки выздоровели 86 человек.

Всего в столице коронавирусная инфекция подкосила уже 19 тыс. 140 человек.

Напомним, 18 сентября в Украине выявили 3 тыс. 240 случаев заражения COVID-19. За время эпидемии заболели уже 172 тыс. 712 украинцев.