400 осіб за добу інфікувалися коронавірусом у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Коронавірус у Києві продовжує дуже активно поширюватися серед місцевих мешканців.

За минулу добу COVID-19 виявили у 400 осіб. Хворобу підхопили 199 жінок віком від 18 до 83 років та 165 чоловіків віком від 17 до 87 рокiв. Серед хворих — 13 дівчат від двох місяців до 16 років та 23 хлопчики від одного місяця до 17 років. Також захворіли й 12 медиків. Про це 19 вересня повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 82 осіб. В Оболонському та в Дарницькому районі зафіксували 57 та 50 випадків.

Госпіталізували 65 пацієнтів, а інші перебувають на самоізоляції. За добу хвороба забрала життя восьми осіб, а з початку епідемії померли 312 осіб. Натомість подолали хворобу вже 5 тис. 828 киян, а за минулу добу одужали 86 осіб.

Загалом у столиці коронавірусна інфекція підкосила вже 19 тис. 140 осіб.

Нагадаємо, 18 вересня в Україні виявили 3 тис. 240 випадків зараження COVID-19. За час епідемії захворіли вже 172 тис. 712 українців.