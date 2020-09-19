Зеленский отменил справки о несудимости для кандидатов на выборах. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n144039-spravka-o-nesudimosti-ne-ponadobitsya-kandidatam-na-vyborah-zelenskiy-podpisal-zakon.html

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Закон об отмене справки о несудимости на выборах подписал президент Владимир Зеленский.

Закон № 3995 отменяет обязательность для кандидатов в депутаты на местных выборах подавать во время регистрации справку о наличии или отсутствии судимости. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

На веб-странице отмечается, что 17 сентября закон подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, а 18 сентября документ вернули с подписью Зеленского.

Новый закон предусматривает, что справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Справку не нужно предоставлять кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тыс. лиц). Также закон касается кандидатов на должность сельского, поселкового и городского головы.

Напомним, 15 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении, а затем и в целом закон № 3995 который отменяет необходимость кандидатам подавать справку об отсутствии судимости.