В штате Нью-Йорк произошла кровавая стрельба. Фото: pravda.com

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Перестрелка на вечеринке в Соединенных Штатах Америки привела к ранению и гибели большого количества человек.

Два человека погибли, а 14 получили ранения в результате стрельбы в городе Рочестер в штате Нью-Йорк. Жертвами перестрелки стали мужчина и женщина в возрасте от 18 до 22 лет. Раненых госпитализировали в две местные больницы. К счастью, никто из них не получил травм, угрожающих жизни. Об этом 19 сентября сообщает телеканал ABC.

Сейчас полиция отказывается разглашать имена жертв. Стрелков тоже еще не задержали. Силовики опрашивают свидетелей, чтобы получить дополнительную информацию о подозреваемых и о том, как началась стрельба.

Отмечается, что при прибытии силовиков на место вызова, 100 человек бежали с места происшествия. До перестрелки никто из соседей не жаловался на большое скопление людей.

Напомним, 19 июля в Вашингтоне на людной улице произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб, еще девять получили ранения.