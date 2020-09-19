Список країн «червоної» та «зеленої» зон оновило МОЗ. Фото: regnum.ru

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Список країн «червоної» та «зеленої» зон 19 вересня оновило Міністерство охорони здоров’я.

У переліку наводяться дані щодо держав, у яких найскладніша епідеміологічна ситуація. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

До переліку «червоної» зони потрапили США, Молдова, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Франція, Люксембург, Іспанія, Аргентина тощо. Крім того, «червоними» залишаються курортні Чорногорія, Іспанія та Мальдіви.

Україна ж досі залишається у «зеленій» зоні. Також у цьому списку Канада, Німеччина, Хорватія, Румунія, Туреччина та Австрія.

Як відомо, коронавірус 18 вересня підтвердили у 3 тис. 240 осіб. За минулу добу хвороба забрала життя 48 осіб, а побороти коронавірус змогли 1 тис. 268 пацієнтів.

Нагадаємо, на минулому тижні до «червоної» зони були включені Сполучені Штати Америки, Франція, Ізраїль та Молдова.