В Україні 20 вересня опади не очікуються, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Україні 20 вересня буде загалом дещо теплішою, ніж за добу до цього.

Опади не очікуються, мінлива хмарність. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості регіонів України, окрім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей.

Температура повітря вночі становитиме 5−9°, на півдні − 7−13°. Вдень очікується температура 19−24°.

Погода в Києві буде без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 7−9°, вдень — піднімуться до 18−20°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода у Львові 20 вересня очікується без опадів. Вночі температура становитиме 5−7°, вдень — 19−21°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі протягом наступної доби також очікується без опадів. Вночі термометри покажуть 11−13°, вдень — 22−24°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Дніпрі 20 вересня буде без опадів. Вночі температура опуститься до 7−9°, вдень — підніметься до 20−22°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові буде без опадів. Температур повітря вночі становитиме 6−8°, вдень повітря прогріється до 18−20°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті очікується без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 6−8°, вдень — 22−24°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 20 вересня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики попереджають про різке зниження температури в Україні та заморозки.