Комарі переносять низку небезпечних хвороб

https://racurs.ua/ua/n144044-komari-perenosyat-virusy-yaki-mojut-vyklykaty-insult-ucheni.html

Ракурс

Інсульт у людей може виникати через комбінацію двох вірусів, які переносять комарі.

Такого висновку дійшли учені Ліверпульського університету, які досліджували зв’язок між неврологічними захворюваннями та інфікуванням вірусами Зіка та чікунгунья, повідомляє прес-служба вишу.

Ці віруси, які здебільшого циркулюють у тропіках, викликають значні спалахи лихоманки та висипів на тілі.

Широко відомо, що вірус Зіка спричиняє пошкодження мозку у немовлят після зараження під час вагітності, але нові дослідження показують, що він також може викликати захворювання нервової системи у дорослих.

Хоча сьогодні увага у світі зосереджена на COVID-19, інші віруси, які нещодавно з’явились, такі як Зіка та чікунгуня, продовжують циркулювати і викликати проблеми, — наголошують дослідники.

Учені встановили, що кожен вірус може спричинити цілий ряд неврологічних проблем. Зіка особливо часто викликав синдром Гійєна-Барре, при якому імунна система організму пошкоджує нерви на руках і ногах. Чікунгунья частіше спричиняв запалення та набряк мозку (енцефаліт) та спинного мозку (мієліт).

Однак інсульт, який міг бути викликаний будь-яким вірусом, частіше траплявся у пацієнтів, інфікованих цими двома вірусами разом.

Учені проаналізували дані щодо 201 дорослого з новим неврологічним захворюванням, пролікованих у Бразилії під час епідемій чікунгунья 2015 року та 2016 року. З цього переліку у 148 осіб було лабораторно підтверджено факт зараження, приблизно третина з них мала інфекування більш ніж одним вірусом.

Середній вік пацієнтів становив 48 років, і трохи більше половини пацієнтів були жінками. Тільки близько 10% пацієнтів повністю одужали при виписці, у багатьох з них постійно виникали такі проблеми, як слабкість, судоми та проблеми у роботі мозку.

Серед хворих з інсультом, яким у середньому було 67 років, близько двох третин мали інфекування більш ніж одним вірусом.

У багатьох людей, які перенесли інсульт, були інші фактори ризику інсульту. Це вказує на те, що він після зараженням цими вірусами найчастіше може спостерігатися у тих, хто вже перебуває в групі ризику.

Нам потрібно краще розуміти, чому деякі віруси викликають інсульт, щоб ми могли спробувати запобігти цьому в майбутньому, — резюмують дослідники.

Нагадаємо, учені попереджають, що епідемія COVID-19 може залишити після себе безліч нервово-психічних проблем.