Вартість виступу Меган Маркл та принца Гаррі назвали ЗМІ

Принц Гаррі та Меган Маркл, фото: Northern Ireland Office

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Ракурс

Меган Маркл та принц Гаррі, подружжя британських герцогів Сассекських, за участь у заходах можуть отримати від 250 до 400 тис. дол. США.

Інформоване джерело повідомило про це виданню The Mirror.

Ця сума значно менше, ніж очікування британських ЗМІ, які після нещодавнього привідкриття райдера (списка вимог) герцогів Сассекських висловлювали припущення, що за виступи Меган та Гаррі можуть отримувати до мільйона доларів.

Також джерело видання повідомило, що подружжя бажає, щоб їх інформували, хто буде ведучим заходів, в яких вони братимуть участь, а також хто раніше виступав на цих заходах.

Зондування спонсорів та корпорацій для герцогів Сассекських має сенс, враховуючи наскільки вони уважні до таких питань, як навколишнє середовище, рівність та дитяча бідність, — зазначило джерело видання.

Від організаторів заходів також вимагається пояснити, як транслюватимуться виступи в інтернеті у разі виникнення технічних проблем.

Зазначається, що вимоги подружжя британських герцогів Сассекських схожі на вимоги членів британської королівської родини, попри те, що Гаррі та Меган відмовилися від королівських привілеїв.

Нагадаємо, менеджер Маркл на початку цього року повідомляв, що вона може заробити за рік близько 100 млн дол., якщо погоджуватиметься на всі отримані комерційні пропозиції.