Під час акцій протесту в Мінську, фото: Tut.by

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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами, тривають вже 42-й день.

Сьогодні, 19 вересня, о 15.00 в Мінську розпочався жіночий «Блискучий марш» (названий так, оскільки організатори закликали учасників прийти в блискучому одязі), повідомляє Tut.by.

«Блискучий марш» розпочався біля Комаровського ринку Мінська, звідки учасниці акції рушили до центру білоруської столиці. Близько 16.50 розпочалися масові затримання.

Зазначається, що щодо учасниць протесту застосовувалася фізична сила. Жінок витягували зі сціпок, тих, хто чинив опір, тягнули по асфальту.

Загалом було затримано понад 100 осіб.

На відео, знятому очевидцями, можна побачити, що одній з учасниць протестів вдалося втекти від ОМОНу.

Кілька затриманих жінок згодом повідомили, що їх відпустили, оскільки в автозаках закінчилися місця.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Їхнім переможцем офіційно був оголошений багаторічний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Учасники акцій протесту справжнім переможцем виборів вважають опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Нагадаємо, Кіпр зірвав запровадження санкцій Євросоюзу проти Білорусі.