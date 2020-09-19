Во время акций протеста в Беларуси, фото: «Наша Нива»

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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, продолжаются.

Сегодня в Минске происходили массовые задержания участников женского «Блестящего марша». Незарегистрированный белорусский правозащитный центр «Вясна» сообщает о по меньшей мере 320 задержанных, почти все из них — женщины. Соответствующий перечень опубликован на сайте «Вясны».

Среди перечня задержанных — сотрудник посольства Великобритании Ромашевская Инна.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которую участники акций протеста считают настоящим победителем недавних президентских выборов, требует освободить задержанных женщин. Ее заявление опубликовал Telegram-канал «Пул Первой».

Тихановская отмечает, что среди задержанных есть несовершеннолетние девушки 2004 года рождения.

Сотрудники силовых ведомств должны помнить: беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу, — отметила она.



Как минимум двух женщин забрала скорая помощь, сообщает издание «Наша нива».

Напомним, «Блестящий марш» начался в Минске сегодня в 15.00. В 16.50 белорусские силовики начали задерживать активисток.