Белорусской активистке вернули забранного в приют сына

Елена Лазарчик с сыном, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n144050-belorusskoy-aktivistke-vernuli-zabrannogo-v-priut-syna.html

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Протесты в Беларуси, спровоцированные августовскими президентскими выборами в этой стране, сопровождаются репрессиями разного рода к активистам.

У активистки «Европейской Беларуси» Алены Лазарчик 17 сентября забрали в приют ее шестилетнего сына Артема, после того, как она не смогла в 18.00 забрать его из школы, поскольку на тот момент была задержана милицией, сообщает «Радио Свобода».

Лазарчик тогда задержали у офиса незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», который оказывает помощь жертвам политических репрессий и их семьям.

Сегодня, 19 сентября, около 12.00 возле приюта, расположенном во Фрунзенском районе Минска, собрался митинг, на который пришли более сотни человек. Около 13.00 в приют пришла и Лазарчик. Спустя полчаса они вышла оттуда с сыном.

Отмечается, что Лазарчик начала разыскивать сына сразу после того, как ее освободили в 23.00 17 сентября. Артем к тому времени уже был в приюте, руководство которого отказалось отдать его без необходимых документов — характеристик с места работы, справки с участка, справки о доходах, а также заключения комиссии из райисполкома.

Поэтому 18 сентября она собирала соответствующие документы.

Отмечается, что кроме шестилетнего Артема, у Елены есть взрослые сын и дочь, однако руководство школы, которое имеет их контакты, не стремилось с ними связаться, когда Лазарчик не пришла забрать ребенка из школы.

С мужем Лазарчик не разведена, но живет отдельно.

Сын сказал, что его в четверг привезли домой после школы, но дома никого не было, и его повезли сюда, в приют, — рассказала она журналистам.

Лазарчик ранее лишали родительских прав на старшего сына, из-за инцидента, произошедшего на одном из митингов, где она принимала участие. Тогда ее в то время малолетняя дочь, которую активистка взяла с собой, получила удар дубинкой.

На инцидент с отбиранием ребенка у белорусских оппозиционеров сегодня также отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Ситуацию с шестилетним Артемом он назвал «варварством».

Напомним, в Минске сегодня прошел женский «Блестящий марш», во время которого силовики задержали более 100 активистов.