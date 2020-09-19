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Российская агрессия на Донбассе продолжается, фото: Минобороны
На Донбассе украинские военные «заглушили» беспилотник врагаhttps://racurs.ua/n144049-na-donbasse-ukrainskie-voennye-zaglushili-bespilotnik-vraga.htmlРакурс
Война на Донбассе продолжается. Несмотря на объявленное перемирие, враг продолжает осуществлять провокации.
По состоянию на 17.00 сегодняшнего дня, 19 сентября, с начала суток обстрелы со стороны врага не были зафиксированы, однако противник запустил беспилотник, что также является нарушением достигнутых договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).
Инцидент произошел в районе населенного пункта Водяное, где вражеский беспилотник перелетел линию разграничения.
Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение, — отмечается в сообщении пресс-службы.
На линии соприкосновения в Донбассе 27 июля был объявлен режим «тишины». Однако, с тех пор уже зафиксирован ряд случаев нарушения перемирия российско-террористическими войсками.
Напомним, в конце августа бойцы ООС ликвидировали беспилотник боевиков, который летал в районе населенного пункта Широкино.
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