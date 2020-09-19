Російська агресія на Донбасі триває, фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n144049-na-donbasi-ukrayinski-viyskovi-zaglushyly-bezpilotnyk-voroga.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває. Попри оголошене перемир’я, ворог продовжує здійснювати провокації.

Станом на 17.00 сьогоднішнього дня, 19 вересня, з початку доби обстрілів з боку ворога не було зафіксовано, однак противник запустив безпілотник, що також є порушенням досягнутих домовленостей. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Інцидент стався в районі населеного пункту Водяне, де ворожий безпілотник перелетів лінію розмежування.

Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше застосування, — зазначається у повідомленні прес-служби.



На лінії зіткнення на Донбасі 27 липня було оголошено режим «тиші». Однак, з того часу вже зафіксовано низку випадків порушення перемир’я російсько-терористичними військами.

Нагадаємо, наприкінці серпня бійці ООС ліквідували безпілотник бойовиків, який літав в районі населеного пункту Широкине.