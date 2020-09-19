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В Украине 20 сентября отмечают Всенародный день отца, фото:
20 сентября отмечают Всенародный день отцаhttps://racurs.ua/n144048-20-sentyabrya-otmechaut-vsenarodnyy-den-otca.htmlРакурс
20 сентября этого года отмечают Всенародный день отца. Этот неофициальный праздник ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября.
Всенародный день отца был введен в 2009 году Международным центром отцовства и Всеукраинским общественным комитетом по поддержке семьи и ответственного родительства. Цель праздника — подчеркнуть роль отца в семье.
Кроме того, в этом году 20 сентября в Украине отмечают профессиональный праздник День работника леса. Этот праздник также приходится на третье воскресенье сентября. Он был введен в 1993 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука.
Православная церковь в этот день чтит память преподобного Луки.
В народе этот день традиционно почитался Луков день.
Народные приметы:
- темные облака — к дождю;
- белые облака — к ненастью;
- если журавли этого дня летят низко — осень будет холодной и дождевой;
- если хвойных деревьях шишки низко растут — скоро ударят морозы;
- если хвойных деревьях шишки растут высоко — зима будет поздней.
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