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В Украине 20 сентября отмечают Всенародный день отца, фото:

20 сентября отмечают Всенародный день отца

19 сен 2020, 18:58
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20 сентября этого года отмечают Всенародный день отца. Этот неофициальный праздник ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября.

Всенародный день отца был введен в 2009 году Международным центром отцовства и Всеукраинским общественным комитетом по поддержке семьи и ответственного родительства. Цель праздника — подчеркнуть роль отца в семье.

Кроме того, в этом году 20 сентября в Украине отмечают профессиональный праздник День работника леса. Этот праздник также приходится на третье воскресенье сентября. Он был введен в 1993 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука.

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Луки.


В народе этот день традиционно почитался Луков день.

Народные приметы:

  • темные облака — к дождю;
  • белые облака — к ненастью;
  • если журавли этого дня летят низко — осень будет холодной и дождевой;
  • если хвойных деревьях шишки низко растут — скоро ударят морозы;
  • если хвойных деревьях шишки растут высоко — зима будет поздней.

Источник: Ракурс


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