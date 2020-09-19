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Ракурс
В Україні 20 вересня відзначають Всенародний день батька

20 вересня відзначають Всенародний день батька

19 вер 2020, 18:58
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20 вересня цього року відзначають Всенародний день батька. Це неофіційне свято щороку відзначають у третю неділю вересня.

Всенародний день батька був запроваджений у 2009 році Міжнародним центром батьківства та Всеукраїнським громадським комітетом з підтримки сім’ї та відповідального батьківства. Мета свята — підкреслити роль батька у сім’ї.

Крім того, цього року 20 вересня в Україні відзначають професійне свято День працівника лісу. Це свято також припадає на третю неділю вересня. Воно було запроваджене у 1993 році указом тодішнього президента України Леоніда Кравчука.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять преподобного Луки.


У народі цього дня традиційно вшановувався Луків день.

Народні прикмети:

  • темні хмари — до дощу;
  • білі хмари — до негоди;
  • якщо журавлі цього дня летять низько — осінь буде холодною та дощовою;
  • якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть — скоро вдарять морози;
  • якщо на хвойних деревах шишки ростуть високо — зима буде пізньою.

Джерело: Ракурс


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