В Україні 20 вересня відзначають Всенародний день батька

https://racurs.ua/ua/n144048-20-veresnya-vidznachaut-vsenarodnyy-den-batka.html

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20 вересня цього року відзначають Всенародний день батька. Це неофіційне свято щороку відзначають у третю неділю вересня.

Всенародний день батька був запроваджений у 2009 році Міжнародним центром батьківства та Всеукраїнським громадським комітетом з підтримки сім’ї та відповідального батьківства. Мета свята — підкреслити роль батька у сім’ї.

Крім того, цього року 20 вересня в Україні відзначають професійне свято День працівника лісу. Це свято також припадає на третю неділю вересня. Воно було запроваджене у 1993 році указом тодішнього президента України Леоніда Кравчука.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять преподобного Луки.

У народі цього дня традиційно вшановувався Луків день.

Народні прикмети: