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В Україні 20 вересня відзначають Всенародний день батька
20 вересня відзначають Всенародний день батькаhttps://racurs.ua/ua/n144048-20-veresnya-vidznachaut-vsenarodnyy-den-batka.htmlРакурс
20 вересня цього року відзначають Всенародний день батька. Це неофіційне свято щороку відзначають у третю неділю вересня.
Всенародний день батька був запроваджений у 2009 році Міжнародним центром батьківства та Всеукраїнським громадським комітетом з підтримки сім’ї та відповідального батьківства. Мета свята — підкреслити роль батька у сім’ї.
Крім того, цього року 20 вересня в Україні відзначають професійне свято День працівника лісу. Це свято також припадає на третю неділю вересня. Воно було запроваджене у 1993 році указом тодішнього президента України Леоніда Кравчука.
Православна церква цього дня вшановує пам’ять преподобного Луки.
У народі цього дня традиційно вшановувався Луків день.
Народні прикмети:
- темні хмари — до дощу;
- білі хмари — до негоди;
- якщо журавлі цього дня летять низько — осінь буде холодною та дощовою;
- якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть — скоро вдарять морози;
- якщо на хвойних деревах шишки ростуть високо — зима буде пізньою.
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