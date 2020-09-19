Білоруській активістці повернули забраного до притулку сина

Олена Лазарчик із сином, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n144050-biloruskiy-aktyvistci-povernuly-zabranogo-do-prytulku-syna.html

Ракурс

Протести в Білорусі, спровоковані серпневими президентськими виборами в цій країні, супроводжуються репресіями різного роду до активістів.

У активістки «Європейської Білорусі» Альони Лазарчик 17 вересня забрали до притулку її шестирічного сина Артема, після того, як вона не змогла о 18.00 забрати його зі школи, оскільки на той момент була затримана міліцією, повідомляє «Радіо Свобода».

Лазарчик тоді затримали біля офісу незареєстрованого правозахисного центру «Вясна», який надає допомогу жертвам політичних репресій та їхнім сім’ям.

Сьогодні, 19 вересня, близько 12.00 біля притулку, розташованому у Фрунзенському районі Мінська, зібрався мітинг, на який прийшли понад сотня осіб. Близько 13.00 до притулку прийшла і Лазарчик. Через півгодини вони вийшла звідти з сином.

Зазначається, що Лазарчик почала розшукувати сина відразу після того, як її звільнили о 23.00 17 вересня. Артем на той час вже був у притулку, керівництво якого відмовилося віддати його без необхідних документів — характеристик з місця роботи, довідки з дільниці, довідки про доходи, а також висновку комісії з райвиконкому.

Тож 18 вересня вона збирала відповідні документи.

Зазначається, що окрім шестирічного Артема, у Олени є дорослі син і дочка, проте керівництво школи, яке має їхні контакти, не намагалося з ними зв’язатись, коли Лазарчик не прийшла забрати дитину зі школи.

З чоловіком Лазарчик не розлучена, але живе окремо.

Син сказав, що його в четвер привезли додому після школи, але вдома нікого не було, і його повезли сюди, до притулку, — розповіла вона журналістам.

Лазарчик раніше позбавляли батьківських прав на старшого сина, через інцидент, що стався на одному з мітингів, де вона брала участь. Тоді її на той час малолітня дочка, яку активістка взяла з собою, отримала удар кийком.

На інцидент зі відбиранням дитини в білоруських опозиціонерів сьогодні також відреагував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Ситуацію з шестирічним Артемом він назвав «варварством».

Нагадаємо, у Мінську сьогодні відбувся жіночий «Блискучий марш», під час якого силовики затримали понад 100 активістів.