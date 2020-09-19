Під час акцій протесту в Білорусі, фото: «Наша Ніва»

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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами, переможцем яких було оголошено Олександра Лукашенка, тривають.

Сьогодні в Мінську відбувалися масові затримання учасниць жіночого «Блискучого маршу». Незареєстрований білоруський правозахисний центр «Вясна» повідомляє про щонайменше 320 затриманих, майже всі з них — жінки. Відповідний перелік опубліковано на сайті «Вясны».

Серед переліку затриманих — співробітник посольства Великої Британії Ромашевська Інна.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, яку учасники акцій протесту вважають справжнім переможцем нещодавніх президентських виборів, вимагає звільнити затриманих жінок. Її заяву опублікував Telegram-канал «Пул Первой».

Тихановська зазначає, що серед затриманих є неповнолітні дівчата 2004 року народження.

Співробітники силових відомств повинні пам’ятати: білоруси готові деанонімізувати тих, хто виконує злочинні накази. Вам ще доведеться подивитися в очі своєму народу, — наголосила вона.



Щонайменше двох жінок забрала швидка допомога, повідомляє видання «Наша ніва».

Нагадаємо, «Блискучий марш» розпочався в Мінську сьогодні о 15.00. О 16.50 білоруські силовики почали затримувати активісток.