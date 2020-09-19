Неймар підписав рекордний контракт, фото: TNT Portal

https://racurs.ua/ua/n144051-rekordnyy-reklamnyy-kontrakt-pidpysav-forvard-psj-neymar.html

Ракурс

Неймар да Сілва Сантус Жуніор — нападник бразильської футбольної збірної та французького «Парі Сен-Жермена» (ПСЖ) уклав рекордний для футболу рекламний контракт.

За співпрацю з виробником спортивного екіпірування Puma він щороку отримуватиме 25 млн євро, повідомляє El Mundo Deportivo.

Тривалість контракту не відома, проте відомо, що Неймар стане обличчям цього бренду.

В результаті доходи Неймара від цього контракту перевищать аналогічні показники у двох інших зірок світового футболу — Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду. Перший з них за співпрацю з Adidas отримує 20 млн євро в рік, в той час як Роналду від Nike за рік отримує «лише» 10 млн євро.

Варто додати, що Неймар нещодавно розкрив свій несподіваний талант — виявилося, що він вміє досить непогано грати на піаніно.

Нагадаємо, нещодавно у кількох футболістів ПСЖ, зокрема й Неймара, діагностували коронавірусну хворобу COVID-19. 11 вересня у своєму Твіттері він повідомив, що здолав цю хворобу.