Неймар подписал рекордный контракт, фото: TNT Portal

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Ракурс

Неймар да Силва Сантус Жуниор — нападающий бразильской футбольной сборной и французского «Пари Сен-Жермена» (ПСЖ) заключил рекордный для футбола рекламный контракт.

За сотрудничество с производителем спортивной экипировки Puma он ежегодно будет получать 25 млн евро, сообщает El Mundo Deportivo.

Продолжительность контракта неизвестна, однако известно, что Неймар станет лицом этого бренда.

В результате доходы Неймара от этого контракта превысят аналогичные показатели в двух других звезд мирового футбола — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Первый из них за сотрудничество с Adidas получает 20 млн евро в год, в то время как Роналду от Nike за год получает «всего» 10 млн евро.

Стоит добавить, что Неймар недавно раскрыл свой неожиданный талант — оказалось, что он умеет достаточно неплохо играть на пианино.

Напомним, недавно у нескольких футболистов ПСЖ, в том числе и Неймара, диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19. 11 сентября во своем Твиттере он сообщил, что одолел эту болезнь.