«Марш справедливості» у Мінську. Фото: TYT.by

https://racurs.ua/ua/n144067-snaypery-na-dahu-rezydenciyi-lukashenka-bronetehnika-ta-akciyi-protestu-scho-vidbuvaietsya.html

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Протести у Мінську не припиняються — 20 вересня розпочався «Марш справедливості».

Активісти протестують проти підсумків президентських виборів, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко. В столиці силовики вже почали затримання. В основному правоохоронці хапають людей із прапорами. Про це повідомляє TYT.by.

Раніше до резиденції Лукашенка перекинули військову техніку. В центрі Мінська розмістили броньовані розвідувально-дозорні машини, вантажівки для перевезення військовослужбовців внутрішніх військ та автобуси з бійцями ОМОНу.

Крім того, на даху палацу Незалежності, який є робочою резиденцією Олександра Лукашенка, помітили снайперів. Як пише Telegram-канал «Військовий оглядач», на даху перебувають щонайменше троє співробітників Служби безпеки президента.

Нагадаємо, 19 вересня в Мінську відбувалися масові затримання учасниць жіночого «Блискучого маршу». Силовики доправили у відділи міліції 320 осіб.