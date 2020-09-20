Силовики відкроїли вогонь зі зброї під час протестів у Білорусі. Фото: esquire.ru

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Зброю під час мітингу в Білорусі застосували силовики у неділю, 20 вересня.

У білоруському Бресті під час жорстких затримань учасників акції бійці спецпідрозділу міліції ОМОН стріляли з карабіну, щоб розігнати протестувальників. Про це 20 вересня повідомляє білоруське видання TUT.by.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що міліціонери зробили попереджувальний постріл з карабіну. Таким чином силовики нібито попереджали демонстрантів про напад. Зазначається, що начебто стріляли у повітря світлошумовим патроном.

Тим часом білоруський правозахисний центр «Весна» зазначає, що під час сьогоднішніх демонстрацій у Білорусі затримали вже декілька десятків осіб.

У Мінську силовики затримали щонайменше 30 осіб, ще 18 осіб затримали у Гомелі, по вісім осіб у Гродно та Могилеві. Ще по двоє протестувальників схопили у Волковиську та Бресті.

Нагадаємо, у Гомелі проти мітингувальників білоруська міліція застосувала сльозогінний газ. Таким чином хотіли розігнати демонстрацію.