Газ проти протестувальників у Білорусі застосували силовики. Фото: tyt.by

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Акція протесту у Бресті супроводжується застосуванням сили проти демонстрантів.

Білоруські силовики у чорному та балаклавах розганяють місцевих мешканців, які протестують проти чинної влади. З активістами бійці ОМОНу не церемоняться — застосовують силу та спецзасоби. Про це 20 вересня повідомляє білоруське видання TUT.by.

Зазначається, що проти мітингувальників застосували сльозогінний газ. Таким чином хотіли розігнати демонстрацію на перетині вулиць Радянської та Гоголя. У мережі опублікували відео, на якому видно, як людям в обличчя бризкають із балончика. Після цього силовики затримали близько 10 осіб. Активістів запхнули в автозаки та відвезли у невідомому напрямку.

Нагадаємо, 20 вересня в Мінську проходить «Марш справедливості». До резиденції Лукашенка перекинули військову техніку — БРДМ, вантажівки з військовими та автобуси з ОМОНом. На даху президентської резиденції помітили снайперів.