Німці бояться Дональда Трампа більше за COVID-19. Фото: ria.ru

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Політика президента США Дональда Трампа турбує громадян Німеччини набагато більше, ніж ризики серйозної хвороби чи можливість зараження коронавірусом.

Наслідки політики чинного американського президента лякають 53% німців. Вперше з 2018 року цей ризик став ключовим для німецьких громадян. Відповідних результати після проведеного опитування отримала німецька страхова компанія R + V Versicherung AG. Про це 20 вересня повідомляє «Європейська правда».

При цьому пандемія COVID-19 лякає лише 32% німців. Стільки ж громадян бояться підхопити коронавірус. Німців хвилюють більше негативні економічні наслідки епідемії. Так, 51% респондентів бояться, що вартість життя зросте. Вони хвилюються, що з власної кишені будуть змушені заплатити, щоб витягти Євросоюз із боргової кризи. Ще 49% німців бояться рецесії економіки.

Крім того, лякають громадян і нові пандемії. Про це заявили 42% опитаних.

Нагадаємо, у червні президент США Дональд Трамп заявляв, що Америка повинна докласти максимум зусиль, щоб захистити Німеччину від Росії. Американський лідер закликав не допустити завершення будівництва газогону «Північний потік-2».