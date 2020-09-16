Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Рейтинги довіри Меркель, Путіну і Трампу оприлюднили у США

Рейтинги довіри Меркель, Путіну і Трампу оприлюднили у США (ІНФОГРАФІКА)

16 вер 2020, 11:02
999

Рейтинги довіри до світових політиків оприлюднили у США. Стало відомо, хто користується найбільшою довірою у мешканців 13 країн — канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон чи американський лідер Дональд Трамп.

В опитуванні американського соціологічного інституту Pew Research Center респондентам поставили запитання про довіру до шістьох політиків: Меркель, Макрона, Трампа, а також прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, президента Росії Володимира Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, пише УНН.

Згідно із середнім значенням по вибірці, 76% опитаних довіряють рішенням Меркель. Макрон отримав 64% довіри, за ним йде британець Джонсон з 48%.

Рейтинги довіри Меркель, Макрону і Трампу оприлюднили у США

Менше половини респондентів — 23%, висловили довіру Путіну, він на 4% випередив китайського колегу Сі Цзіньпіна.


Трамп опинився наприкінці списку, йому довіряють лише 16% респондентів.

Опитування проводилося серед мешканців Японії, Австралії, Канади, Великої Британії, Нідерландів, Південної Кореї, Іспанії, Італії, Швеції, Франції, Данії, Німеччини та Бельгії.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів