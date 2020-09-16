Нові смарт-годинники від Apple. Фото: apple.com

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Apple (Епл), популярна американська компанія, яка спеціалізується на розробці ґаджетів, 15 вересня представила свої новинки.

Фанатам показали нове покоління смарт-годинників Watch Series 6 та планшетів iPad. Презентація новинок пройшла на YouTube-каналі Apple.

Смарт-годинник Apple Watch Series 6 зможе вимірювати рівень кисню в крові. Розробники стверджують, що рівень кисню буде вимірюватися навіть під час сну. «Розумний» годинник отримав процесор Apple S6 й працюватиме на операційній системі WatchOS 7. Крім того, новий чіп зможе в режимі реального часу визначати висоту над рівнем моря. Годинники продаватимуть у традиційних кольорах, також додано два нових кольори — синій та червоний. У штатах Apple Watch Series 6 коштуватиме від 399 дол., а «бюджетний» Watch Series SE продаватиметься за 279 дол.

Новий iPad з дисплеєм на 10,2 дюйми працюватиме на базі процесора A12 Bionic, який на 40% швидше за попереднє покоління. Крім того, чіп підтримує Apple Pencil. Продаватимуть планшет від 329 дол.

iPad Air четвертого покоління отримав дизайн без фізичної кнопки. Сенсор Touch ID розмістили в кнопці включення. Працюватиме він 5-нанометровому процесорі A14. Коштуватиме новинка від 599 дол.

Нагадаємо, компанія Apple замовила у свого прямого конкурента південнокорейського Samsung партію дисплеїв для складних гаджетів.