Новые смарт-часы от Apple. Фото: apple.com

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Apple (Эпл), популярная американская компания, специализирующаяся на разработке гаджетов, 15 сентября представила свои новинки.

Фанатам показали новое поколение смарт-часов Watch Series 6 и планшетов iPad. Презентация новинок прошла на YouTube-канале Apple.

Смарт-часы Apple Watch Series 6 смогут измерять уровень кислорода в крови. Разработчики утверждают, что уровень кислорода будет измеряться даже во время сна. «Умные» часы получили процессор Apple S6 и будут работать на операционной системе WatchOS 7. Кроме того, новый чип сможет в режиме реального времени определять высоту над уровнем моря. Часы будут продавать в традиционных цветах, также добавлены два новых цвета — синий и красный. В штатах Apple Watch Series 6 будет стоить от 399 долл., а «бюджетный» Watch Series SE будет продаваться за 279 долл.

Новый iPad с дисплеем на 10,2 дюйма будет работать на базе процессора A12 Bionic, который на 40% быстрее предыдущего поколения. Кроме того, чип поддерживает Apple Pencil. Продавать планшет будут от 329 долл.

iPad Air четвертого поколения получил дизайн без физической кнопки. Сенсор Touch ID разместили в кнопке включения. Работать он будет 5-нанометровом процессоре A14. Стоить новинка будет от 599 долл.

Напомним, компания Apple заказала у своего прямого конкурента южнокорейского Samsung партию дисплеев для складных гаджетов.