Apple может выпустить свою первую «раскладушку» — что известно

Apple. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143726-apple-mojet-vypustit-svoy-pervyy-skladnoy-iphone-chto-izvestno.html

Ракурс

Apple, компания-производитель смартфонов, заказала у своего прямого конкурента южнокорейского Samsung партию дисплеев для складных гаджетов.

Контракт между компаниями на покупку гибких дисплеев заключен на год. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Сообщается, что руководители американской корпорации договорились о контракте с топ-менеджерами Samsung Display, которая занимается разработкой и производством OLED-панелей.

В данный момент Apple закупает OLED-панели у двух корейских производителей. Так, Samsung Display поставит для Apple 70 млн панелей, а LG Display отправит Apple 18 млн экранов.

Отмечается, что ранее известный блогер Джон Проссер заявлял, что видел концепт первого складного смартфона от Apple. Он рассказал, что устройство состоит из двух половинок, которые соединены между собой шарниром. Тот прототип, который видел блогер, не похож ни на один подобный смартфон на рынке.

Напомним, ранее мы сообщали, что Apple официально объявила дату презентации, на которой представит новую линейку смартфонов iPhone 12, обновленную версию умных часов Apple Watch и свежую версию операционной системы iOS 14. Презентация состоится 15 сентября 2020 года в Apple Park в 20:00 по киевскому времени.