Apple. Фото: Pixabay

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Ракурс

Apple, компанія-виробник смартфонів, замовила у свого прямого конкурента південнокорейського Samsung партію дисплеїв для складних гаджетів.

Контракт між компаніями на покупку гнучких дисплеїв укладений на рік. Про це повідомляє видання PhoneArena.



Повідомляється, що керівники американської корпорації домовилися про контракт з топ-менеджерами Samsung Display, яка займається розробкою і виробництвом OLED-панелей.

Наразі Apple закуповує OLED-панелі у двох корейських виробників. Так, Samsung Display поставить для Apple 70 млн панелей, а LG Display відправить Apple 18 млн екранів.

Зазначається, що раніше відомий блогер Джон Проссер заявляв, що бачив концепт першого складного смартфона від Apple. Він розповів, що пристрій складається з двох половинок, які з'єднані між собою шарніром. Той прототип, який бачив блогер, не схожий ні на один подібний смартфон на ринку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Apple офіційно оголосила дату презентації, на якій представить нову лінійку смартфонів iPhone 12, оновлену версію розумних годин Apple Watch і свіжу версію операційної системи iOS 14. Презентація відбудеться 15 вересня 2020 року в Apple Park о 20:00 за київським часом.