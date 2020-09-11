12 сентября праздник. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143725-12-sentyabrya-otmechaut-vsemirnyy-den-programmista.html

Ракурс

12 сентября в мире отмечается День программиста. В этот день его неофициально празднуют во многих странах мира, в том числе и в Украине.

Для праздника был выбран 256-й день года из-за того, что это символическое число. Оно тесно связано с компьютерами. Число 256 соответствует количеству чисел, которые можно представить с помощью одного 8-битного байта.

Восемь битов, в свою очередь могут иметь значение 0 или 1, и дают возможность закодировать в двоичной системе числа от 000000002 до 111111112, то есть 28 различных чисел. Число 256 выбрано также потому, что это максимальная степень числа 2, которая не превышает количество дней в году.

В двоичной системе исчисления число 256 записывается как 1000000002. В распространенных в среде программистов шестнадцатеричной и восьмеричной системах, связанных с двоичной — как 10016 и 4008 соответственно, число 256 выглядит как «круглое».

В невисокосный год данный праздник выпадает на 13 сентября, в високосный — на 12 сентября.

Также православные верующие в этот день отмечают День Александра Невского. С этим религиозным праздником связаны многие народные приметы. Так, в день Невского нельзя просушивать перины и подушки, подсчитывать мелочь до полудня, брать в руки любые карты, особенно игральные, а также брать в дом котенка.

Этот день в истории:

1910 — в Лос-Анджелесе Алиса Уэлс стала первой в мире женщиной-офицером полиции;

1959 — с космодрома Байконур осуществлён запуск советской межпланетной станции «Луна-2». Она станет первым в истории космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны;

1963 — Первое место в британском хит-параде заняли «Битлз» с песней «She Loves You». Через месяц она опустилась ниже, но в ноябре ещё на две недели поднялась на самый верх;

1940 — вблизи поселка Монтиньяк (Франция) четырьмя местными подростками найдена пещера-грот с настенными рисунками, которые на сегодня являются одной из лучших коллекций доисторической живописи периода раннего палеолита;

1992 — в космос полетела первая супружеская пара, первая темнокожая женщина и первый японский астронавт;

2008 — В Харькове состоялся первый, и на тот момент единственный концерт группы Queen в Украине. Этим бесплатным концертом группа начала свой Европейский тур в поддержку акции борьбы со СПИДом.

Кто родился в этот день:

1818 — Ричард Гатлинг, американский изобретатель первого пулемета;

1838 — Артур Ауверс, немецкий астроном, составитель первого каталога звезд;

1961 — родилась Милен Фармер (Мари Элен Готье), французская певица, композитор, актриса, и автор песен;

1967 — Луи Си Кей, американский стендап-комик, актёр, сценарист, продюсер и режиссёр, обладатель премий «Эмми» и «Грэмми»;

1973 — Пол Уокер, американский киноактёр и модель;

1983 — Катя Осадчая, украинская телеведущая и модель.

Напомним, ранее мы сообщали, что религиозные праздники в Украине могут получить статус государственных.

На Банковой предлагают придать государственный статус отдельным религиозным праздникам — Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.