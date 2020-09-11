Покупать лунный грунт у частных компаний хотят в NASA — сколько стоит

NASA. Фото: Pixabay

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NASA, американское космическое агентство, заявило, что купит образцы лунной породы у частных компаний.

В агентстве готовы заплатить от 15 тыс. долл. до 25 тыс. долл. за 50−500 г грунта. Об этом сообщает The Guardian.

Таким образом ведомство планирует привлечь бизнесменов к освоению территории Луны. В NASA считают, что инвестиция поможет бизнесменам начать обустраивать планету для жизни на поверхности.

По мнению ученых, время торговать космическими ресурсами уже настало. Так, США собираются высадить мужчину и женщину на Луну в 2024 году для того, чтобы основать на спутника постоянную базу. Следующим шагом для астронавтов станет покорение Марса.

У NASA уже есть отдельная программа по контракту с компаниями на запуск научных экспериментов и грузов на Луну перед посадкой человека. К ним относятся Astrobotic, SpaceX, Blue Origin, Sierra Nevada Corp и Lockheed Martin.

Напомним, ранее мы сообщали, что NASA создало «брата-близнеца» марсохода Perserverance. Наземный ровер получил название Optimism, и в точности копирует все системы Perserverance. Новое изобретение уже успешно протестировали в помещении и готовятся использовать технику для более серьезных задач.

Сообщается, что новый ровер послужит испытательной моделью на Земле, которая поможет оценить, как аппаратное и программное обеспечение будут работать у Perseverance во время работы на Марсе.