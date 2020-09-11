Купувати ґрунт з Місяця у приватних компаній хочуть в NASA — скільки коштує

NASA. Фото: Pixabay

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Ракурс

NASA, американське космічне агентство, заявило, що купить зразки місячної породи у приватних компаній.

В агентстві готові заплатити від 15 тис. дол. до 25 тис. дол. За 50−500 г ґрунту. Про це повідомляє The Guardian.

Таким чином відомство планує залучити бізнесменів до освоєння території Місяця. У NASA вважають, що інвестиція допоможе бізнесменам почати облаштовувати планету для життя на поверхні.

На думку вчених, час торгувати космічними ресурсами вже настав. Так, США збираються висадити чоловіка і жінку на Місяць у 2024 році для того, щоб заснувати на супутнику постійну базу. Наступним кроком для астронавтів стане підкорення Марса.

У NASA вже є окрема програма за контрактом з компаніями на запуск наукових експериментів і вантажів на Місяць перед посадкою людини. До них належать Astrobotic, SpaceX, Blue Origin, Sierra Nevada Corp і Lockheed Martin.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA створило «брата-близнюка» марсохода Perserverance. Наземний ровер отримав назву Optimism, і у точності копіює всі системи Perserverance. Новий винахід вже успішно протестували у приміщенні і готуються використовувати техніку для більш серйозних завдань.

Повідомляється, що новий ровер послужить випробувальною моделлю на Землі, яка допоможе оцінити, як апаратне і програмне забезпечення будуть працювати у Perseverance під час роботи на Марсі.