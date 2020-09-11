Венедиктова доручила соратнику Медведчука справи Майдану

Венедиктова. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n143723-venedyktova-doruchyla-soratnyku-medvedchuka-spravy-maydanu.html

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Ірина Венедиктова, генеральний прокурор, призначила свого заступника і колишнього юриста Медведчука Максима Якубовського відповідальним за справи про злочини на Майдані під час Революції гідності.

Якубовський також буде відповідальним за розслідування військових злочинів і корупції в оборонному комплексі. Про це повідомляє керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін на своїй сторінці в Facebook.

Також заступник генпрокурора буде відповідати за департамент процесуального керівництва в процесах про катування та інші злочини проти громадян.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Максим Якубовський став заступником генерального прокурора України Ірини Венедиктової. У декларації Якубовського за 2019 рік вказано, що він подав свою кандидатуру на цю посаду. У документі в графі «Майбутнє місце роботи» був вказаний Офіс генпрокурора.