"Укрзалізниця". Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143722-ukrzaliznycya-zakryla-sche-shist-chervonyh-stanciyah-perelik.html

Ракурс

Коронавірус в Україні швидко поширюється, а деякі регіони опиняються у «червоній зоні» карантинних обмежень. Український залізничний перевізник «Укрзалізниця» припиняє продаж квитків на шести станцій, які опинилися у «червоній зоні» карантину.

Під заборону на продаж квитків потрапили такі станції, як Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга та Славута-1. Тепер на цих станціях будуть лише висаджувати пасажирів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Без посадки пасажирів через ці станції будуть слідувати такі потяги:

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;

№ 122/121 Миколаїв — Рівне;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів — Херсон;

№ 786/785 Київ — Шостка;

№ 774/773 Київ — Шостка;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;

№ 601/602 Львів — Тячів;

№ 117/118 Київ — Чернівці.

У компанії-перевізника зазначили, що якщо пасажир відмовляється від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше, ніж через годину після відправлення, повернення коштів за квиток проводиться у повному об'ємі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий поїзд із Харкова в Трускавець призначила «Укрзалізниця». Потяг під № 21/22 курсуватиме з 10 вересня по 22 жовтня. Він з'єднає Слобожанщину з курортами Львівщини й допоможе українцям розширювати географію подорожей.