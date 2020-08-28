Новий потяг наприкінці курортного сезону запустила «Укрзалізниця»

Новий потяг запустила «Укрзалізниця». Фото: volyn.com.ua

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Новий поїзд із Харкова в Трускавець призначила «Укрзалізниця».

Потяг під № 21/22, який курсуватиме з 10 вересня по 22 жовтня, з'єднає Слобожанщину з курортами Львівщини й допоможе українцям розширювати географію подорожей. Про це 28 серпня повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Цей поїзд з 10 вересня вирушатиме через день по парних числах о 20.15 з Харкова. Прибуття до Трускавця очікується о 14.33. Відправлення з курортного міста здійснюватиметься через день по непарних числах з 11 вересня о 16.00, прибуватиме потяг до Харкова о 10.47. Поїзд слідуватиме через станції Суми, Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів.

У складі поїзда 10 вагонів, серед яких вісім купейних та два СВ. Квитки на новий потяг можна придбати на сайті «Укрзалізниці» та в касах залізниць. Зазначається, що з 22 жовтня графік поїзда зміниться. Про це обіцяють повідомити заздалегідь.

Залізничники нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Крім того, посилено обробку постільної білизни під час прання, а всі провідники забезпечені засобами індивідуального захисту й пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Пасажирам необхідно мати захисні маски та обов’язково пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Нагадаємо, 25 серпня «Укрзалізниця» запустила пілотний проект з поїздів з воєнізованою охороною. На першому етапі супроводжувати поїзди будуть усього 40 осіб, їх розмістять у 10 потягах.