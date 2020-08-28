Новый поезд в конце курортного сезона запустила «Укрзализныця»

Новый поезд запустила «Укрзализныця». Фото: volyn.com.ua

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Новый поезд из Харькова в Трускавец назначила «Укрзализныця».

Поезд под № 21/22, который будет курсировать с 10 сентября по 22 октября, соединит Слобожанщину с курортами Львовщины и поможет украинцам расширять географию путешествий. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Этот поезд с 10 сентября будет отправляться через день по четным числам в 20.15 из Харькова. Прибытие в Трускавец ожидается в 14.33. Отправление из курортного города будет осуществляться через день по нечетным числам с 11 сентября в 16.00, прибывать поезд в Харьков будет в 10.47. Поезд будет следовать через станции Сумы, Киев, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

В составе поезда 10 вагонов, среди которых восемь купейные и два СВ. Билеты на новый поезд можно купить на сайте «Укрзалызници» и в кассах железных дорог. Отмечается, что с 22 октября график поезда изменится. Об этом обещают сообщить заранее.

Железнодорожники напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Кроме того, усилена обработка постельного белья во время стирки, а все проводники обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли соответствующие инструктажи и медосмотр. Пассажирам необходимо иметь защитные маски и обязательно пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Напомним, 25 августа «Укрзализныця» запустила пилотный проект по охране поездов военизированной охраной. На первом этапе сопровождать поезда будут всего 40 человек, их разместят в 10 поездах.