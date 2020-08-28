Первые монеты Руси-Украины нашли на Житомирщине, фото — Гринченко-информ

https://racurs.ua/n143103-sokrovische-pervyh-knyajeskih-monet-rusi-ukrainy-nashli-na-jitomirschine-foto.html

Ракурс

Редкие серебряные монеты 1000−1019 годов случайно нашлись на Житомирщине.

32 монеты являются сокровищем национального значения, поскольку более 100 лет украинские историки не находили таких артефактов, сообщил в Фейсбук кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Aлферов.

Историк предлагает назвать находку для истории и науки «Городницким сокровищем».

В этом населенном пункте сейчас идет передача клада монет Владимира Святого и Святополка Ярополковича.

Это первые монеты Руси-Украины. На них изображен киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак — трезубец у Владимира и двузуб у Святополка, — сообщил ученый.

Aлферов написал, что клад нашли его знакомые при бытовых обстоятельствах и попросил огласки, чтобы монеты передали прямо в музей и они не «потерялись в коридорах».

Раньше было известно о существовании примерно 400 монет князей Владимира Святого, Ярополка Окаянного и Ярослава Мудрого. Теперь эта коллекция увеличилась сразу на четверть.

В 1876 году во время строительных работ на Вознесенском спуске в Киеве нашли 120 монет и это был последний из крупных кладов монет киевских князей. Древнейшие из них датируются временами князя Владимира Святославовича (конец Х — начало XI века). Собственные монеты чеканили и его преемники Святополк Ярополкович и Ярослав Владимирович.