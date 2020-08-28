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Ракурс
Перші монети Русі-України знайшли на Житомирщині, фото — Грінченко-інформ

Скарб із першими князівськими монетами Русі-України знайшли на Житомирщині (ФОТО)

28 сер 2020, 17:04
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Рідкісні срібні монети 1000−1019 років випадково знайшлися на Житомирщині.

32 монети є скарбом національного значення, оскільки понад 100 років українські історики не знаходили таких артефактів, повідомив у Фейсбук кандидат історичних наук, науковий співробітник Інститут історії України НАН України Олександр Aлфьоров.

Історик пропонує назвати знахідку для історії та науки «Городницьким скарбом».

Скарб із першими монетами Русі-України знайшли на Житомирщині, фото — О.Алфьорова

У цьому населеному пункті нині триває передача скарбу срібників Володимира Святого та Святополка Ярополковича.

Це перші монети Русі-України. На них зображено київського князя, а на зворотній стороні княжий знак — тризуб у Володимира та двозуб у Святополка, — повідомив вчений.

Aлфьоров написав, що скарб знайшли його знайомі за побутових обставин та попросив розголосу, щоб монети передали прямо до музею і вони не «загубилися коридорами».

Скарб із першими монетами Русі-України знайшли на Житомирщині, фото — О.Алфьорова

Наразі було відомо про існування приблизно 400 монет князів Володимира Святого, Ярополка Окаянного та Ярослава Мудрого. Отож, ця колекція збільшилася відразу на чверть.

Скарб із першими монетами Русі-України знайшли на Житомирщині, фото — О.Алфьорова


У 1876 році під час будівельних робіт на Вознесенському спуску у Києві знайшли 120 монет і це був останній з великих скарбів монет київських князів. Найдавніші з них датують часами князя Володимира Святославовича (кінець Х — початок ХІ століть). Власні монети карбували і його наступники Святополк Ярополкович та Ярослав Володимирович.

Скарб із першими монетами Русі-України знайшли на Житомирщині, фото — О.Алфьорова

Джерело: Ракурс


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