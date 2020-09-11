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"Укрзализныця". Фото: Pixabay

«Укрзализныця» закрыла еще шесть «красных» станций — перечень

11 сен 2020, 18:22
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Коронавирус в Украине быстро распространяется, а некоторые регионы оказываются в «красной зоне» карантина. Украинский железнодорожный перевозчик «Укрзализныця» прекращает продажу билетов на шести станциях, которые оказались в «красной зоне» карантина.

Под запрет на продажу билетов попали такие станции, как Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Салават-1. Теперь на этих станциях будут только высаживать пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Без посадки пассажиров через эти станции будут следовать такие поезда:


  • № 81/82 Киев — Ужгород;
  • № 136/135 Снятин — Одесса — Черновцы;
  • № 122/121 Николаев — Ровно;
  • № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса — Ужгород;
  • № 110/109 Львов — Херсон;
  • № 786/785 Киев — Шостка;
  • № 774/773 Киев — Шостка;
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
  • № 98/97 Ковель — Киев;
  • № 43/44 Галич — Киев — Ивано-Франковск;
  • № 601/602 Львов — Тячев;
  • № 117/118 Киев — Черновцы.

Компания-перевозчик отметила, что если пассажир отказывается от поездки до отправления поезда и не позднее, чем через час после отправления, возврат средств за билет производится в полном объеме.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый поезд из Харькова в Трускавец назначила «Укрзализныця». Поезд под № 21/22 будет курсировать с 10 сентября по 22 октября. Он соединит Слобожанщину с курортами Львовщины и поможет украинцам расширить географию путешествий.

Источник: Ракурс


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