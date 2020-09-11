"Укрзализныця". Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143722-ukrzaliznycya-zakryla-esche-shest-krasnyh-stanciy-perechen.html

Ракурс

Коронавирус в Украине быстро распространяется, а некоторые регионы оказываются в «красной зоне» карантина. Украинский железнодорожный перевозчик «Укрзализныця» прекращает продажу билетов на шести станциях, которые оказались в «красной зоне» карантина.

Под запрет на продажу билетов попали такие станции, как Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Салават-1. Теперь на этих станциях будут только высаживать пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Без посадки пассажиров через эти станции будут следовать такие поезда:

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 136/135 Снятин — Одесса — Черновцы;

№ 122/121 Николаев — Ровно;

№ 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса — Ужгород;

№ 110/109 Львов — Херсон;

№ 786/785 Киев — Шостка;

№ 774/773 Киев — Шостка;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанск;

№ 98/97 Ковель — Киев;

№ 43/44 Галич — Киев — Ивано-Франковск;

№ 601/602 Львов — Тячев;

№ 117/118 Киев — Черновцы.

Компания-перевозчик отметила, что если пассажир отказывается от поездки до отправления поезда и не позднее, чем через час после отправления, возврат средств за билет производится в полном объеме.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый поезд из Харькова в Трускавец назначила «Укрзализныця». Поезд под № 21/22 будет курсировать с 10 сентября по 22 октября. Он соединит Слобожанщину с курортами Львовщины и поможет украинцам расширить географию путешествий.