Венедиктова поручила соратнику Медведчука дела Майдана

Венедиктова. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n143723-venediktova-poruchila-soratniku-medvedchuka-dela-maydana.html

Ракурс

Ирина Венедиктова, генеральный прокурор, назначила своего заместителя и экс-юриста Медведчука Максима Якубовского ответственным за дела о преступлениях на Майдане во время Революции достоинства.

Якубовский также будет ответственным за расследование военных преступлений и коррупции в оборонном комплексе. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на своей странице в Facebook.

Также замгенпрокурора будет отвечать за департамент процессуального руководства в процессах о пытках и других преступлениях против граждан.

Напомним, ранее мы сообщали, что Максим Якубовский стал заместителем генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. В декларации Якубовского за 2019 год указано, что он подал свою кандидатуру на эту должность. В документе в графе «Будущее место работы» был указан Офис генпрокурора.