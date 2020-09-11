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Ракурс
Венедиктова. Фото: Гордон

Венедиктова поручила соратнику Медведчука дела Майдана

11 сен 2020, 18:50
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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор, назначила своего заместителя и экс-юриста Медведчука Максима Якубовского ответственным за дела о преступлениях на Майдане во время Революции достоинства.

Якубовский также будет ответственным за расследование военных преступлений и коррупции в оборонном комплексе. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на своей странице в Facebook.

Пост Шабунина. Скриншот: Facebook


Также замгенпрокурора будет отвечать за департамент процессуального руководства в процессах о пытках и других преступлениях против граждан.

Напомним, ранее мы сообщали, что Максим Якубовский стал заместителем генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. В декларации Якубовского за 2019 год указано, что он подал свою кандидатуру на эту должность. В документе в графе «Будущее место работы» был указан Офис генпрокурора.

Источник: Ракурс


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