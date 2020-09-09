Соратника Медведчука призначила своїм заступником Венедіктова

https://racurs.ua/ua/n143606-soratnyka-medvedchuka-pryznachyla-svoyim-zastupnykom-venediktova.html

Ракурс

Максим Якубовський — юрист, якого пов’язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком — став заступником генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Про його призначення на посаду повідомив глава «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін в своєму Telegram-каналі.

За інформацією Шабуніна, Венедіктова вже призначила «юриста Медведчука» своїм заступником. Водночас на сайті Офісу генпрокурора інформації про призначення Якубовського немає.

Але декларація Якубовського за 2019 рік свідчить про те, що він дійсно подавав свою кандидатуру на цю посаду. У документі, зокрема, в графі «Майбутнє місце роботи» вказано Офіс генпрокурора.

В Офісі генпрокурора інформацію про призначення Якубовського не підтвердили, але і не спростували.

Максим Якубовський з 1996 року працював в органах прокуратури. При цьому журналісти проводили розслідування і з’ясували, що з 2011 до 2013 року Якубовський працював експертом Центру правових ініціатив «Правова держава», який пов’язаний з кумом Путіна, проросійським депутатом Віктором Медведчуком.

У 2015−2017 роках він очолював військову прокуратуру Південного регіону, а в 2017-му став заступником головного військового прокурора Генеральної прокуратури України.