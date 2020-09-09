Соратника Медведчука назначила своим замом Венедиктова

https://racurs.ua/n143606-soratnika-medvedchuka-naznachila-svoim-zamom-venediktova.html

Ракурс

Максим Якубовский — юрист, которого связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком — стал заместителем генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

О его назначении на должность сообщил глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин в своем Telegram-канале.

По информации Шабунина, Венедиктова уже назначила «юриста Медведчука» своим заместителем. При этом на сайте Офиса генпрокурора информации о назначении Якубовского нет.

В то же время декларация Якубовского за 2019 год свидетельствует о том, что он действительно подавал свою кандидатуру на эту должность. В документе, в частности, в графе «Будущее место работы» указан Офис генпрокурора.

В Офисе генпрокурора информацию о назначении Якубовского не подтвердили, но и не опровергли.

Максим Якубовский с 1996 года работал в органах прокуратуры. При этом журналисты проводили расследования и выяснили, что с 2011 по 2013 год Якубовский работал экспертом Центра правовых инициатив «Правовое государство», который связан с кумом Путина, пророссийским депутатом Виктором Медведчуком.

В 2015—2017 годах он возглавлял военную прокуратуру Южного региона, а в 2017-м стал заместителем главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины.