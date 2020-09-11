12 вересня свято. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143725-12-veresnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-programista.html

Ракурс

12 вересня у світі відзначається День програміста. У цей день його неофіційно святкують у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні.

Для свята було обрано 256-й день року через те, що це символічне число. Воно тісно пов’язане з комп’ютерами. Число 256 відповідає кількості чисел, які можна представити за допомогою одного 8-бітного байта.

Вісім бітів, в свою чергу можуть мати значення 0 або 1, і дають можливість закодувати у двійковій системі числа від 000 000 002 до 111 111 112, тобто 28 різних чисел. Число 256 вибрано також тому, що це максимальний ступінь числа 2, який не перевищує кількість днів в році.

У двійковій системі числення число 256 записується як 1000000002. У поширених в середовищі програмістів шістнадцятиричній і вісімковій системах, пов’язаних з двійковою — як 10016 і 4008 відповідно, число 256 виглядає «круглим». У невисокосний рік даний свято випадає на 13 вересня, у високосний — на 12 вересня.

Також православні віряни в цей день відзначають День Олександра Невського. З цим релігійним святом пов’язано багато народних прикмет. Так, в день Невського не можна просушувати перини та подушки, підраховувати гроші до полудня, брати в руки будь-які карти, особливо гральні, а також брати у будинок кошеня.



Цей день в історії:

1910 — в Лос-Анджелесі Аліса Уелс стала першою у світі жінкою-офіцером поліції;

1959 — з космодрому Байконур здійснено запуск радянської міжпланетної станції «Луна-2». Вона стане першим в історії космічним апаратом, які досягли поверхні Місяця;

1963 — Перше місце в британському хіт-параді зайняли «Бітлз» з піснею «She Loves You». Через місяць вона опустилася нижче, але в листопаді ще на два тижні піднялася на самий верх;

1940 — поблизу селища Монтіньяк (Франція) чотирма місцевими підлітками знайдено печеру-грот з настінними малюнками, які на сьогодні є однією з кращих колекцій доісторичних картин періоду раннього палеоліту;

1992 — в космос полетіла перша подружня пара, перша темношкіра жінка і перший японський астронавт;

2008 — У Харкові відбувся перший і на той момент єдиний концерт групи Queen в Україні. Цим безкоштовним концертом група почала свій Європейський тур на підтримку акції боротьби зі СНІДом.

Хто народився в цей день:

1818 — Річард Гатлінг, американський винахідник першого кулемета;

1838 — Артур Ауверс, німецький астроном, укладач першого каталогу зірок;

1961 — народилася Мілен Фармер (Марі Елен Готьє), французька співачка, композитор, актриса, і автор пісень;

1967 — Луї Сі Кей, американський стендап-комік, актор, сценарист, продюсер і режисер, володар премій «Еммі» і «Ґреммі»;

1973 — Пол Уокер, американський кіноактор і модель;

1983 — Катя Осадча, українська телеведуча і модель;

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що релігійні свята в Україні можуть отримати статус державних.

На Банковій пропонують надати державний статус окремим релігійним святам — Рамазан-байраму, Курбан-Байраму, Песаху, Рош-Ашану, Хануці, Великодню християн західного обряду.