Телеведуча Алла Мазур розповіла про боротьбу з раком і знялася для глянцю, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n143883-televeducha-alla-mazur-rozpovila-pro-borotbu-z-rakom-i-znyalasya-dlya-glyancu-foto.html

Ракурс

Онкологія — не вирок. Телеведуча Алла Мазур знялася для глянцевого жіночого журналу після лікування раку. Мазур розповіла, хто її надихнув на боротьбу з онкологічним захворюванням.

Фото телеведуча каналу «1+1» виклала у Facebook.

Вона повідомила, що для участі у фотосесії її надихнула глядачка.

Вона написала: ваша робота в ефірі доводить нам, що перемогти — можна. Тепер хочу переконати, що і візуальних наслідків цієї боротьби особливо боятися не варто. Бо головне — очистити організм. А волосся — відросте. І життя підкине вам новий образ: який може виявитись несподівано симпатичним, — підписала телеведуча фото.

У листопаді 2018 року стало відомо, що в Алли Мазур виявили рак. Основна частина лікування позаду, а прогнози медиків добрі, повідомила вона навесні 2020 року. Мазур зазначала, що вчасно звернулася до медиків.

У червні Аллу Мазур нагородили орденом княгині Ольги ІІ ступеня.