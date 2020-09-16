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Ракурс
Телеведуча Алла Мазур розповіла про боротьбу з раком і знялася для глянцю, фото — ТСН

Телеведуча Алла Мазур розповіла про боротьбу з раком і знялася для глянцю (ФОТО)

16 вер 2020, 10:35
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Онкологія — не вирок. Телеведуча Алла Мазур знялася для глянцевого жіночого журналу після лікування раку. Мазур розповіла, хто її надихнув на боротьбу з онкологічним захворюванням.

Фото телеведуча каналу «1+1» виклала у Facebook.

Популярна телеведуча Алла Мазур показала нову зовнішність після лікування раку і розповіла, хто її надихнув на боротьбу з онкологією, фото — ФБ А.Мазур

Вона повідомила, що для участі у фотосесії її надихнула глядачка.

Вона написала: ваша робота в ефірі доводить нам, що перемогти — можна. Тепер хочу переконати, що і візуальних наслідків цієї боротьби особливо боятися не варто. Бо головне — очистити організм. А волосся — відросте. І життя підкине вам новий образ: який може виявитись несподівано симпатичним, — підписала телеведуча фото.

Популярна телеведуча Алла Мазур показала нову зовнішність після лікування раку і розповіла, хто її надихнув на боротьбу з онкологією, фото — ФБ А.Мазур

У листопаді 2018 року стало відомо, що в Алли Мазур виявили рак. Основна частина лікування позаду, а прогнози медиків добрі, повідомила вона навесні 2020 року. Мазур зазначала, що вчасно звернулася до медиків.

Популярна телеведуча Алла Мазур показала нову зовнішність після лікування раку і розповіла, хто її надихнув на боротьбу з онкологією, фото — ФБ А.Мазур


Популярна телеведуча Алла Мазур показала нову зовнішність після лікування раку і розповіла, хто її надихнув на боротьбу з онкологією, фото — ФБ А.Мазур

У червні Аллу Мазур нагородили орденом княгині Ольги ІІ ступеня.

Джерело: Ракурс


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