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Ракурс
Популярная телеведущая Алла Мазур показала новую внешность после лечения рака и рассказала, кто ее вдохновил на борьбу с онкологией, фото — ФБ А.Мазур

Телеведущая Алла Мазур рассказала о борьбе с раком и снялась для глянца (ФОТО)

16 сен 2020, 10:35
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Онкология — не приговор. Телеведущая Алла Мазур снялась для глянцевого женского журнала после лечения рака. Мазур рассказала, кто ее вдохновил на борьбу с онкологическим заболеванием.

Фото телеведущая канала «1+1» выложила у себя в Facebook.

Популярная телеведущая Алла Мазур показала новую внешность после лечения рака и рассказала, кто ее вдохновил на борьбу с онкологией, фото — ФБ А.Мазур

Она сообщила, что для участия в фотосессии ее вдохновила зрительница.

Она написала: ваша работа в эфире доказывает нам, что победить — можно. Теперь хочу убедить, что и визуальных последствий этой борьбы особенно бояться не стоит. Потому что главное — очистить организм. А волосы — отрастут. И жизнь подкинет вам новый образ: какой может оказаться неожиданно симпатичным, — подписала телеведущая фото.

Популярная телеведущая Алла Мазур показала новую внешность после лечения рака и рассказала, кто ее вдохновил на борьбу с онкологией, фото — ФБ А.Мазур

В ноябре 2018 года стал известно, что у Аллы Мазур обнаружили рак. Основная часть лечения позади, а прогнозы медиков добрые, сообщила она весной 2020 года. Мазур отметила, что вовремя обратилась к медикам.

В июне Аллу Мазур наградили орденом княгини Ольги II степени.


Популярная телеведущая Алла Мазур показала новую внешность после лечения рака и рассказала, кто ее вдохновил на борьбу с онкологией, фото — ФБ А.Мазур

Популярная телеведущая Алла Мазур показала новую внешность после лечения рака и рассказала, кто ее вдохновил на борьбу с онкологией, фото — ФБ А.Мазур

Источник: Ракурс


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