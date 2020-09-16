Популярная телеведущая Алла Мазур показала новую внешность после лечения рака и рассказала, кто ее вдохновил на борьбу с онкологией, фото — ФБ А.Мазур

https://racurs.ua/n143883-televeduschaya-alla-mazur-rasskazala-o-borbe-s-rakom-i-snyalas-dlya-glyanca-foto.html

Ракурс

Онкология — не приговор. Телеведущая Алла Мазур снялась для глянцевого женского журнала после лечения рака. Мазур рассказала, кто ее вдохновил на борьбу с онкологическим заболеванием.

Фото телеведущая канала «1+1» выложила у себя в Facebook.

Она сообщила, что для участия в фотосессии ее вдохновила зрительница.

Она написала: ваша работа в эфире доказывает нам, что победить — можно. Теперь хочу убедить, что и визуальных последствий этой борьбы особенно бояться не стоит. Потому что главное — очистить организм. А волосы — отрастут. И жизнь подкинет вам новый образ: какой может оказаться неожиданно симпатичным, — подписала телеведущая фото.

В ноябре 2018 года стал известно, что у Аллы Мазур обнаружили рак. Основная часть лечения позади, а прогнозы медиков добрые, сообщила она весной 2020 года. Мазур отметила, что вовремя обратилась к медикам.

В июне Аллу Мазур наградили орденом княгини Ольги II степени.