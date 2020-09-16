Рейтинг доверия Меркель, Путину и Трампу обнародовали в США — новости политики

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Рейтинг доверия мировым политикам обнародовали в США. Стало известно, кто пользуется наибольшим доверием у жителей 13 стран — канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон или американский лидер Дональд Трамп.

В опросе американского социологического института Pew Research Center респондентам был задан вопрос о доверии к шести политикам: Меркель, Макрону, Трампу, а также премьеру Великобритании Борису Джонсону, президенте России Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину, пишет УНН.

Согласно среднему значению по выборке, 76% опрошенных доверяют решением Меркель. Макрон получил 64% доверия, за ним следует британец Джонсон с 48%.

Меньше половины респондентов — 23% выразили доверие Путину, он на 4% опередил китайского коллегу Си Цзиньпина.

Трамп оказался в конце списка — ему доверяют лишь 16% респондентов.

Опрос проводился среди жителей Японии, Австралии, Канады, Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Испании, Италии, Швеции, Франции, Дании, Германии и Бельгии.