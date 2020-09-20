Немцы боятся Дональда Трампа больше чем COVID-19. Фото:ria.ru

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Политика президента США Дональда Трампа беспокоит граждан Германии гораздо больше, чем риски серьезной болезни или возможность заражения коронавирусом.

Последствия политики действующего американского президента пугают 53% немцев. Впервые с 2018 года этот риск стал ключевым для немецких граждан. Об этом 20 сентября сообщает «Европейская правда».

При этом пандемия COVID-19 пугает лишь 32% немцев. Столько же граждан боятся подхватить коронавирус. Немцев волнуют более негативные экономические последствия эпидемии. Так, 51% респондентов боятся, что стоимость жизни возрастет. Они волнуются, что из собственного кармана будут вынуждены заплатить, чтобы вытащить Евросоюз из долгового кризиса. Еще 49% немцев боятся рецессии экономики.

Кроме того, пугают граждан и новые пандемии. Об этом заявили 42% опрошенных.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка должна приложить максимум усилий, чтобы защитить Германию от России. Американский лидер призвал не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2».