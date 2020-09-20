Британські вчені встановили, хто частіше влаштовує п’яні ДТП. Фото: petropavlivka.city

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П’яні дорожньо-транспортні пригоди частіше трапляються з вини водіїв-чоловіків.

Майже у 80% таких ДТП винні представники сильної статі. Виявляється, що четверо з п’яти водіїв, які влаштували п’яну аварію, були чоловіками. При цьому частіше в таких аваріях гинули водії-жінки. Про це заявляють британські вчені, які проаналізували кількість ДТП на дорогах Великої Британії, повідомляє Express.

Водії-чоловіки, які керували автомобілями в стані алкогольного сп’яніння, вчинили 80% всіх автокатастроф. Тим часом, 34% жертв аварій становили жінки, незважаючи на те, що вони здійснювали тільки кожну п’яту аварію, — пише видання.

Також виявилося, що п’яні водії молодого віку в порівнянні з іншими віковими категоріями частіше влаштовували ДТП. У Великій Британії чверть всіх жертв склали люди у віці від 16 до 24 років. Майже 5,5 тис. жертв були у віці від 25 до 59 років, а старші водії становили лише 8% від загального числа загиблих.

У британському Департаменті транспорту заявили, що з вини п’яних водіїв фіксується кожна восьма смерть на дорогах.

Нагадаємо, російського актора Михайла Єфремова, який скоїв смертельну п’яну ДТП у Москві, засудили до восьми років колонії загального режиму.