Кравчук заявив, що РФ та бойовики ОРДЛО можуть заблокувати роботу ТКГ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n144068-rosiya-ta-boyovyky-ordlo-mojut-zablokuvaty-robotu-tkg-kravchuk-poyasnyv-prychynu.html

Ракурс

Робота Тристоронньої контактної групи по Донбасу може бути заблокована з боку Російської Федерації та терористичних угруповань «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Представники РФ та ОРДЛО будуть блокувати всю роботу ТКГ, якщо Верховна Рада не змінить постанову про місцеві вибори. Про це 20 вересня заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук у коментарі «Суспільному».

Сьогодні вже очевидно на всіх зустрічах Тристоронньої контактної групи, всі питання, які обговорюються, впираються в одне: Росія і ОРДЛО заявляють офіційно, що поки не буде змінена постанова Верховної Ради, то всі питання будуть заблоковані, — зазначив перший президент України.



Кравчук зазначив, що не знає, чи підтримає ВРУ зміни до постанови про місцеві вибори. Екс-глава держави зазначив, що влада повинна шукати відповіді на всі питання, навіть якщо бажання домовлятися в Мінську є лише з боку України.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков під час свого виступу на засіданні Верховної Ради заявив, що переговори щодо місцевих виборів на Донбасі тривають. Крім того, член уряду назвав постанову парламенту про вибори політично дуже правильною, але «тактично окремі її положення передчасні».