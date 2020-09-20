Кравчук заявил, что РФ и боевики ОРДЛО могут заблокировать работу ТКГ. Фото:

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Работа Трехсторонней контактной группы по Донбассу может быть заблокирована со стороны Российской Федерации и террористических группировок «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

Представители РФ и ОРДЛО будут блокировать всю работу ТКГ, если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах. Об этом 20 сентября заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в комментарии «Общественному».

Сегодня уже очевидно на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: Россия и ОРДЛО официально заявляют, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы, — отметил первый президент Украины.



Кравчук отметил, что не знает, поддержит ли ВРУ изменения в постановление о местных выборах. Экс-глава государства отметил, что власть должна искать ответы на все вопросы, даже если желание договариваться в Минске есть только со стороны Украины.

Напомним, вице-премьер-министр Алексей Резников во время своего выступления на заседании Верховной Рады заявил, что переговоры по местным выборам на Донбассе продолжаются. Кроме того, член правительства назвал постановление парламента о выборах политически очень правильным, но «тактически отдельные его положения преждевременны».