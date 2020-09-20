Британские ученые установили, кто чаще устраивает пьяные ДТП. Фото: petropavlivka.city

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Пьяные дорожно-транспортные происшествия чаще случаются по вине водителей-мужчин.

Почти в 80% таких ДТП виноваты представители сильного пола. Оказывается, что четыре из пяти водителей, устроивших пьяную аварию, были мужчинами. При этом чаще в таких авариях гибли водители-женщины. Об этом заявляют британские ученые, которые проанализировали количество ДТП на дорогах Великобритании, сообщает Express.

Водители-мужчины, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, совершили 80% всех автокатастроф. Между тем, 34% жертв аварий составляли женщины, несмотря на то, что они совершали только каждую пятую аварию, — пишет издание.

Также оказалось, что пьяные водители молодого возраста по сравнению с другими возрастными категориями чаще устраивали ДТП. В Великобритании четверть всех жертв составили люди в возрасте от 16 до 24 лет. Почти 5,5 тыс. жертв были в возрасте от 25 до 59 лет, а старшие водители составляли лишь 8% от общего числа погибших.

В британском Департаменте транспорта заявили, что по вине пьяных водителей фиксируется каждая восьмая смерть на дорогах.

Напомним, российского актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное пьяное ДТП в Москве, приговорили к восьми годам колонии общего режима.